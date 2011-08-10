Держбюджет-2012 буде «дуже економним»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав Міністерство фінансів України при розробці проекту державного бюджету на 2012 рік передбачити в ньому заходи зі згладжування можливих економічних ризиків на світових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України.

«Цей бюджет нам потрібно скласти з великим запасом міцності, образно кажучи, створити захисну греблю проти цілком вірогідних викликів на світових ринках. Бюджет має бути дуже економним. Дефіцит бюджету потрібно звести до мінімуму», - сказав прем`єр, відзначивши при цьому, що в документі, водночас, мають бути відображені адекватні витрати на соціальний захист населення, а також на створення резервів, які дозволять «пережити непростий час».

Прем`єр також зазначив, що проект документа має корелювати з програмою імпортозаміщення, яку в даний час розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі, тобто має бути спрямований на захист і створення умов для вітчизняного товаровиробника.

«Кожний рядок витрат необхідно уважно проаналізувати: як це збільшить внутрішнє виробництво в Україні, як це збільшить споживання українських товарів і послуг», - сказав М.АЗАРОВ.

У зв`язку з цим прем`єр доручив першому віце-прем`єру – міністру економічного розвитку і торгівлі України Андрію КЛЮЄВУ максимально прискорити розробку програми імпортозаміщення. При цьому до її розробки залучити учасників ринку.

Як повідомляв УНІАН, в лютому цього року М.АЗАРОВ доручив А.КЛЮЄВУ розробити програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення.