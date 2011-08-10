Україна відкрита до зовнішнього негативу - експерт

Україна сьогодні відкрита до негативу від волатильності фінансових і товарних ринків. Так прокоментував поточну ситуацію на світових ринках та її вплив на Україну керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

За його словами, істотний негатив проявиться в українській економіці у разі закриття для неї ринку євробондів та істотного падіння товарних ринків. Поки, на думку аналітика, цього не спостерігається, але ризики погіршення ситуації за кордоном наявні.

Так, за словами О. ВАЛЬЧИШЕНА, незважаючи на підйом ринків акцій в Європі, США і Азії після вчорашньої заяви ФРС, який взяв на себе зобов'язання тримати короткострокові відсоткові ставки на рекордному рівні 0-0,25% у наступні два роки, по суті ФРС підтверджує слабкий стан економіки США. "Подальші очікування припадають на кінець серпня, коли відбудеться симпозіум ФРС, на якому Бен БЕРНАНКЕ (глава ФРС - УНІАН), як завжди, виступить з програмною промовою щодо довгострокових перспектив стану економіки США, а також обговорюватиметься майбутній режим монетарної політики", - зазначив О. ВАЛЬЧИШЕН. За його словами, якщо до того моменту статистика по США буде поганою, а так швидше за все і станеться, то, можливо, ФРС вдасться до нової програми викупу активів з ринку облігацій (QE3). При цьому аналітик вважає, що ймовірність дефолту США - мінімальна. Центром проблем, крім стану економіки США, за його словами, також є єврозона, де політичні розбіжності між політиками різних країн і інститутів (ЄЦБ) не дозволяють прийняти таке рішення, яке б заспокоїло ринки.

О. ВАЛЬЧИШЕН також зазначив, що в Україні ситуація також ускладнюється гальмуванням реформ за рік до виборів.