НБУ на сьогодні здатний утримати курс на рівні 8 грн/дол. - експерт

Національний банк України на даний момент здатний утримати валютний курс на звичному рівні - близько 8 грн/дол.

Так прокоментував поточну ситуацію на валютному ринку керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

За його інформацією, через вчорашнє падіння рубля до майже 30 руб./дол., гривня за індексом ICU посилилася на 2,2% у реальному обчисленні за останні кілька днів. "Це може чинити тиск на валютний ринок з точки зору відносної вартості валюти, але на даний момент НБУ здатний утримувати курс на звичному рівні - майже 8 грн/дол.", - сказав О. ВАЛЬЧИШЕН.

Далі, за словами аналітика, все буде залежати від того, наскільки сильними будуть фінансові катаклізми на світових ринках, а також від бажання внутрішніх та зовнішніх інвесторів Україні залишатися в гривні. "Основним внутрішнім ризиком країни виступає відсутність реформ, і головним ризиком є ​​косметичний ремонт над операціями "Нафтогазу", - зазначив О. ВАЛЬЧИШЕН.

Аналітик також додав, що долар буде залишатися однією зі слабких валют світу. Валюти інших країн, в першу чергу тих, що розвиваються, на думку О. ВАЛЬЧИШЕНА, перебуватимуть під тиском на посилення. "Разом з тим, на ринках відновлюється висока волатильність, яка в разі нових шоків на фінансових ринках буде провокувати втечу капіталів у "тихі гавані", тобто активи, які вважаються найменш ризикованими, - облігації США, Німеччини, золото", - зазначив аналітик.