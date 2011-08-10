Надходження до бюджету від ліцензування алкоголю і тютюну перевищили 438 млн. грн.

Надходження від ліцензування виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів до загального фонду державного бюджету України у січні-липні 2011 року становили 438,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Зокрема, від ліцензування виробництва надійшло 131,9 тис. грн., від оптової торгівлі – 79,8 млн. грн., від роздрібної торгівлі – 355,6 млн. грн.

Повідомляється, що на 29 липня 2011 року в Україні діяли 195,587 тис. ліцензій. З них на виробництво спирту – 59 ліцензій, виробництво тютюнових виробів – 12, виробництво алкогольних напоїв – 199, на оптову торгівлю – 540, роздрібну торгівлю – 94,777 тис.