Головою Наглядової ради банку "Надра" призначений Фурсін

Головою Наглядової ради банку «Надра» призначений голова правління АТ «Місто Банк» Іван ФУРСІН.

Як йдеться у сьогоднішньому повідомленні прес-служби банку, це передбачено в наказі тимчасового адміністратора банку «Надра».

Членами наглядової ради призначені представники Group DF Limited Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС, В`ячеслав ЯКИМЧУК (за сумісництвом - генеральний директор ТОВ з ІІ «Райффайзен Інвестмент Україна ТОВ»), Девід БРАУН. Також до складу НР банку "Надра" призначена Ганна БЕЗЛЮДНА (головний продюсер ТОВ «Телевізійне агентство «Профі ТБ», інші займані посади - генеральний продюсер і член правління АТЗТ « УНТК» (Телеканал «Інтер»), головний продюсер ВАТ« Київтелемонтаж» ( телеканал К1), генеральний директор ЗАТ «Українська медійна компанія»).

Ніхто із зазначених осіб не володіє часткою в статутному капіталі банку "Надра".

Як повідомлялося, вчора Національний банк Україна (НБУ) погодив кандидатуру Валентини ЖУКОВСЬКОЇ на посаду голови правління банку "Надра" на п`ять років. На сьогоднішній день вона є тимчасовим адміністратором банку "Надра".

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд. грн., зобов`язання - 18,505 млрд. грн., статутний капітал - 3,890 млрд. грн., власний капітал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» у першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів - до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд. грн. За її результатами, компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.