ЦВК хоче понад 1 млрд. 57 млн. грн. на проведення парламентських виборів-2012

Центральна виборча комісія пропонує передбачити у державному бюджеті на 2012 рік понад 1 млрд. 57 млн. грн. на проведення парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії, сьогодні під головуванням Володимира ШАПОВАЛА відбулося чергове засідання комісії.

Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, ЦВК затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2012 рік у сумі 1 млрд. 57 млн. 400 тис. грн.