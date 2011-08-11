На торгах у четвер позиції євро і фунта можуть знову похитнутися - експерт

На торгах у четвер, 11 серпня, позиції євро і фунта можуть знову похитнутися. Основним двигуном на фінансових ринках залишаються боргові проблеми єврозони. І якщо тепер на ринку вже заговорили про труднощі у Франції, яка є другою найбільшою економікою єврозони, то варто очікувати ще більших потрясінь і змін курсів валютних пар, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, черговим кордоном для євро/долара в четвер стане відмітка 1.4100; британський фунт може опинитися на рівні 1.6000. Швейцарський франк і японська ієна продовжать зростання до 0,7100 і 76,00, відповідно, хоча існує ймовірність проведення центральними банками цих країн інтервенцій з метою ослаблення курсів національних валют, що може привести пари USD/CHF і USD/JPY до рівнів 0.7500 та 80,00.