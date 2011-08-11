Грошова маса у липні зросла на 0,7%, до 657,3 млрд грн, монетарна база - на 3,4%, до 235,8 млрд грн

В Україні грошова маса у липні 2011 року збільшилася на 0,7% (з початку року - на 9,9%) - до 657,3 млрд грн, монетарна база - на 3,4% (з початку року - на 4 , 5%) - до 235,8 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів у липні скоротився на 0,5%, з початку року збільшився на 10,9%, - до 459,2 млрд грн. У т.ч. депозити юридичних осіб скоротилися на 3,8% (з початку року зросли на 10,5%) - до 157 млрд грн, депозити фізичних осіб збільшилися на 1,4% (з початку року - на 11,2%) - до 302,2 млрд грн.

Загальний обсяг залишків кредитних вкладень у липні виріс на 0,6% (з початку року - на 6,3%) - до 769,6 млрд грн. У т.ч. обсяг залишків за кредитами юридичним особам виріс на 0,8% (з початку року - на 9,0%) - до 566,3 млрд грн, за кредитами фізичним особам - на 0,2% (з початку року зменшився на 0 , 5%) і склав 203,3 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками в липні збільшився на 3,4% (з початку року - на 6%) - до 194 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків у липні зменшився на 2,5% (з початку року - на 10,8%) - до 14,9 млрд грн. Норматив обов`язкових резервів становив 13,6 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 10,5 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку в липні виріс на 4,9% (з початку року збільшився майже у 3 рази) - до 8,2 млрд грн.

У липні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку склав 15,7 млрд грн., з початку року - 143,3 млрд грн.

Обсяг операцій НБУ з рефінансування банків у липні склав 0,4 млрд грн (з початку року - 2,2 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2010 році збільшилася на 22,8% - до 598,4 млрд грн, монетарна база - на 15,8%, до 225,7 млрд грн.