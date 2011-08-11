Сьогодні відбудеться брифінг Акімової щодо мінімізації впливу другої хвилі кризи на економіку України

Сьогодні о 15.00 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України - Представника Президента України в Кабінеті міністрів України Ірини АКІМОВОЇ, повідомляє прес-служба глави держави. Тема брифінгу: Доручення Президента України про забезпечення стабільності фінансової системи держави та мінімізації впливу на вітчизняну економіку негативних тенденцій на міжнародних фінансових ринках.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter