Залишок коштів на коррахунках банків 10 серпня збільшився на 8,5% - до 13,157 млрд грн

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 10 серпня 2011 року збільшився на 8,5% і на початок дня 11 серпня 2011 склав 13,157 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 11,8%, або на 1,756 млрд грн.