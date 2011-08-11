Залишок коштів на коррахунках банків 10 серпня збільшився на 8,5% - до 13,157 млрд грн
13:02, 11 серпня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 10 серпня 2011 року збільшився на 8,5% і на початок дня 11 серпня 2011 склав 13,157 млрд грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 11,8%, або на 1,756 млрд грн.
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