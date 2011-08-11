Доларизацію української економіки мінімізують

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення про забезпечення стабільності фінансової системи держави і мінімізації впливу на вітчизняну економіку негативних тенденцій на міжнародних і фінансових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні, 11 серпня, на брифінгу журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабміні Ірина АКІМОВА.

Зокрема, за її словами, Президент доручив головам уряду і Нацбанку оцінити ситуацію на світових і українському фінансових ринках, забезпечити проведення постійного моніторингу цієї ситуації.

Президент також доручив уряду і НБУ підготувати низку заходів щодо зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках, серед яких зменшення доларизації української економіки, заміщення імпортних товарів товарами вітчизняного виробництва, підвищення привабливості безготівкових розрахунків.

НБУ також доручено вивчити питання з приводу збільшення кредитних операцій комерційних банків із підприємствами реального сектора.

І.АКІМОВА також відзначила, що голові НБУ доручено розробити комплекс заходів для недопущення будь-яких зловживань на валютних ринках України.

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку також доручено вивчити правову базу на предмет зниження негативного впливу ситуації на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, світові фондові ринки минулого тижня різко просіли через побоювання інвесторів про можливу другу хвилю кризи, викликану можливими проблемами з обслуговуванням боргів у США і в Європі.

У суботу рейтингове агентство Standarts&Poors вперше за всю історію США знизило інвестиційний рейтинг країни з AAA+ до AА+ з негативним прогнозом, що означає можливість подальшого його зниження в найближчі 12–18 місяців.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що у зв`язку з існуючими передумовами погіршення економічної ситуації у світі уряд України має бути готовий до виникнення нової хвилі економічної кризи.