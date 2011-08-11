Зростання ВВП України на кінець 2011 року становитиме 4,7-4,8% - Акімова

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на кінець 2011 року становитиме 4,7-4,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента в Кабінеті Міністрів України Ірина АКІМОВА.

За її словами, «йдеться про реалістичний, не надто оптимістичний прогноз».

І.АКІМОВА відзначила, що до кінця другого півріччя 2011 року, в 2012 році, на економіку України також можуть справити позитивний вплив ті дії з дерегулювання української економіки, що їх було вжито урядом у першому півріччі поточного року.

І.АКІМОВА також відзначила, що ситуація з «Нафтогазом України» буде вирішальним чинником для визначення розміру бюджетного дефіциту. За її словами, сьогодні ведеться активна робота з підвищення ефективності роботи «Нафтогазу», який має сьогодні значну частку в бюджетному дефіциті.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Також зазначається, що зростання ВВП в II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Європейський банк реконструкції і розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

У Державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.