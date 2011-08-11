ЄБРР придбав 15% акцій «УкрСиббанку»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбав у «BNP Paribas» 15% акцій «УкрСиббанку» (м. Харків).

Про це йдеться в повідомленні українського банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Частка «BNP Paribas» в «УкрСиббанку» скоротилася з 100% до 85%.

В кінці 2010 року ЄБРР заявив про свій намір придбати 15% акцій «УкрСиббанку» за 82 млн. дол. (близько 653 млн. грн.).

На сьогоднішній день статутний капітал української кредитно-фінансової установи становить 7,512 млрд. грн., а номінальна вартість 15% акцій, відповідно, - 1,127 млрд. грн. Таким чином, ЄБРР придбав акції «УкрСиббанку» за ціною майже на 42% нижче їх номінальної вартості.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 46,286 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 34,787 млрд. грн., зобов`язання - 41,816 млрд. грн., статутний капітал - 7,512 млрд. грн., власний капітал - 4,469 млрд. грн.

"УкрСиббанк" в I півріччі 2011 року отримав збиток 558,965 млн. грн.

BNP Paribas (Франція) володіє 85% акцій «УкрСиббанку», ЄБРР - 15%.