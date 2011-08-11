Негативне сальдо інтервенцій НБУ на валютному міжбанку в липні становило 268,9 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанківському ринку в липні ц.р. становило 268,9 млн. дол. (в еквіваленті). Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Резерви НБУ поповнилися на 837,8 млн. дол. (в еквіваленті) за рахунок придбання: 391 млн. євро, 236 млн. швейцарських франків, 7,5 млн. австралійських доларів.

У липні Нацбанк з резервів продав 1,107 млрд. дол. США.

Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою становив 4,981 млрд. дол. США, зокрема банки придбали у населення 2,058 млрд. дол. США, продали – 2,923 млрд. дол. США.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 176,9 млн. дол. США і на 29 липня 2011 року становили 17,942 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в липні 2011 року збільшилися на 0,6% (з початку року – на 9,4%) – до 37 млрд. 813 млн. дол.