Пара євро/долар на торгах у п'ятницю може знизитися до позначки 1.41 - екперт

Пара євро/долар на торгах у п'ятницю, 12 серпня, може знизитися до позначки 1.41, британський фунт продовжить рух між 1.61 та 1.6250. Швейцарський франк, відступивши від історичних мінімумів, ймовірно, відновить висхідний рух, а японська ієна буде несміливо просуватися до рівня 76, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, основні рухи в п'ятницю, найімовірніше, будуть відбуватися в другу половину дня, тому що на цей час заплановані дані з обсягів роздрібної торгівлі у США, а також публікація індикатора впевненості від університету Мічигану, який, згідно з прогнозами, знизиться до позначки 62. У разі підтвердження прогнозу, долар може отримати додаткову підтримку.