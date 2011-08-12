Кабмін звільнив Череповську з посади директора Держдепартаменту з питань банкрутства

Кабінет міністрів України звільнив Ірину ЧЕРЕПОВСЬКУ з посади директора Державного департаменту з питань банкрутства.

Відповідне розпорядження Кабміну (№ 754 від 10 серпня ц.р.) оприлюднено на урядовому порталі.

Згідно з документом, кадрове рішення прийнято у зв'язку з переходом І. ЧЕРЕПОВСЬКОЇ на іншу роботу.

Нагадаємо, І. ЧЕРЕПОВСЬКА була відновлена ​​на посаді голови Держдепартаменту в березні 2010 року після її звільнення з цієї посади попереднім урядом у березні 2008 року.