Кабмін звільнив Череповську з посади директора Держдепартаменту з питань банкрутства
11:44, 12 серпня 2011Фінанси
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Кабінет міністрів України звільнив Ірину ЧЕРЕПОВСЬКУ з посади директора Державного департаменту з питань банкрутства.
Відповідне розпорядження Кабміну (№ 754 від 10 серпня ц.р.) оприлюднено на урядовому порталі.
Згідно з документом, кадрове рішення прийнято у зв'язку з переходом І. ЧЕРЕПОВСЬКОЇ на іншу роботу.
Нагадаємо, І. ЧЕРЕПОВСЬКА була відновлена на посаді голови Держдепартаменту в березні 2010 року після її звільнення з цієї посади попереднім урядом у березні 2008 року.
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