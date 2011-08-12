Трудові мігранти щорічно переказують до України близько 2 млрд євро - експерт

Трудові мігранти переказують до України близько 2 млрд євро щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучила академік-секретар відділення економіки НАНУ, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла ЛІБАНОВА сьогодні під час прес-конференції.

У той же час, експерт відзначає, що масштаби трудової міграції з України на сьогоднішній день стабільні.

«Масштаби трудової міграції в Україні є досить стабільними... Приблизно половина наших трудових мігрантів працює в Росії, і тут міграція є зворотною, люди повертаються», - сказала Е. ЛІБАНОВА.

За її словами, інші мігранти емігрують до країн ЄС: Італії, Чехії, Польщі, Іспанії, Греції, Португалії та Угорщини. Ці країни є основними реципієнтами української трудової сили, сказала експерт.

«Якщо вдасться досягти спрощеного візового режиму, це буде на користь Україні не тільки тому, що забезпечить нам спрощення процедур візитів з туристичною метою..., але й спростить можливість мігрантам повертатися», - зазначила Е. ЛІБАНОВА.

За інформацією Державної міграційної служби, ситуація з міграційними потоками в Україну і з неї буде прямо залежати від економічної ситуації в країні.