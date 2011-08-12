ВВП Франції у II кварталі показав нульове зростання. Ситуація критична?

ВВП Франції у II кварталі 2011 року показав нульове зростання. При цьому в I кварталі поточного року зростання ВВП Франції склало 0,9%, що стало кращим результатом останніх п'яти років.

Застій економічної діяльності країни за період квітень-червень може стати сигналом уряду Франції до скорочення витрат і скасування податкових пільг. Основна причина стагнації економіки Франції - спад споживання домашніх господарств на 0,7% порівняно з попереднім кварталом, передає Reuters.

Аналітики агентства прогнозували зростання ВВП Франції у II кварталі на 0,3%.

Міністр фінансів Франції Франсуа Баруан після публікації результатів економічної діяльності країни заявив, що спад темпу розвитку у II кварталі після активного зростання за попередні три місяці не дивний.

Останнім часом інвестори все частіше висловлюють побоювання з приводу стабільності економіки Франції, в тому числі її банківської системи.

У середу ЗМІ повідомляли про можливе банкрутство одного з найбільших французьких банків Société Générale. В четвер генеральний директор банку чутки офіційно спростував.

У середу президент Франції Нікола Саркозі перервав свою відпустку на лазурному узбережжі та повернувся до Парижу, щоб провести екстрену нараду на тему кризи в єврозоні.

У четвер Франція, Іспанія, Італія та Бельгія прийняли рішення обмежити короткі продажі на своїх біржах на тлі волатильності на ринку. Ця екстрена міра, яка застосовувалася і під час кризи 2008 року, має знизити коливання фондових ринків.