Янукович - найдорожчий президент Європи. На його утримання йде 229 тис. дол. на день

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ лідирує серед глав європейських держав за рівнем щоденних витрат на його утримання, проте поступається за цими параметрами президентам Росії та США.

Про це повідомляє журнал "Кореспондент" (№ 31 від 12 серпня 2011 року).

Зокрема, утримання В. ЯНУКОВИЧА коштує 229 тис. дол. на день, що складає 675 середніх зарплат, які звичайні громадяни отримують за місяць. На утримання Президента США Барака ОБАМИ витрачається 4,242 тис. дол. в день (зарплати 1,275 американців), на утримання Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА - 706 тис. дол. (місячний дохід 977 громадян Росії).

Забезпечення діяльності Президента Франції Ніколя САРКОЗІ обходиться у 440 тис. дол. (зарплата 169 французів), Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО - в 151 тис. дол. (зарплата 136 громадян).

Утримання лідера Іспанії Хосе Луїса Родрігеса САПАТЕРО обходиться у 169 тис. дол. (зарплати 63 громадян Іспанії), Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель - у 163 тис. дол. (зарплати 51 громадянин Німеччини), Президента Чехії Вацлава КЛАУСА - у 49 тис. дол. (зарплати 35 громадян Чехії), Президента Фінляндії Тар'ї ХАЛОНЕН - в 93 тис. дол. (зарплати 22 громадян Фінляндії).

"Якщо порівнювати абсолютні цифри витрат різних країн на утримання своєї першої особи, В. ЯНУКОВИЧ виявиться одним з найдорожчих президентів Європи. Якщо ж проаналізувати, наскільки важким економічним тягарем є глава держави для економіки своєї країни, український Президент стрімко виривається в лідери. У цій дисципліни ЯНУКОВИЧ претендує на срібло в чемпіонаті Європи та бронзу у першості світу серед демократичних і частково демократичних країн", - пише журнал.

"Корреспондент" підрахував, що до кінця 2011 року кожен день перебування В. ЯНУКОВИЧА на посаді глави держави буде коштувати бюджету 170 тис. дол. У сумі ці витрати складуть 124,5 млн дол., причому 50 млн дол. підуть на додаткові потреби, яких не було у попередників В. ЯНУКОВИЧА - оренду літака, вертольота, реконструкцію резиденцій та будівництво вертолітних майданчиків.