У районних податкових інспекціях столиці подовжено графік роботи

У столичних районних податкових інспекціях подовжено графік роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової служби України у м. Києві.

Графік роботи продовжено з метою створення належних умов для платників податків при наданні ними податкової звітності, недопущення виникнення черг та з метою поліпшення якості обслуговування платників податків.

Зокрема, податкову звітність будуть приймати: 18, 19 і 22 серпня з 8.00 до 20.00 (без перерви на обід); 20 серпня - з 9.00 до 14.00.

Прийняття документів здійснюється до останнього платника податків, який бажає подати податкову звітність.