Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України досягло 5,5 млрд.дол.

За січень-червень експорт товарів з України порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 42,5% - до 32 млрд. 843,3 млн. дол., імпорт в Україну – на 50,8% - до 38 млрд. 352,9 млн. дол., від’ємне сальдо становили 5 млрд. 509,6 млн. дол., збільшившись у 2,3 разу (у січні-травні 2010 р. – 2 млрд. 371,6 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Зокрема, у I півріччі зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

Обсяг експорту до країн СНД у I півріччі становив 36,9% від загального обсяг експорту, до Європи - 29,6% (зокрема, до країн Європейського Союзу - 28,8%), Азії - 24,9%, Африки - 4,5%, Америки - 3,9%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Росії -28,2% від загального обсягу експорту, Туреччини - 6,1%, Італії - 5,4%, Польщі - 4,3%, Білорусі - 2,9%, Китаю та і Індії - по 2,8%.

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали і вироби з них - 33,2% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,5%, механічне і електричне устаткування - 9,2%, продукція хімічною і пов`язаних з нею галузей промисловості - 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби - 7%, продукти рослинного походження - 6,9%, жири і масла тваринного або рослинного походження - 5,7%.

Імпорт з країн СНД у I півріччі становив 47,6% від загального обсягу, з Європи - 30,8% (зокрема, з країн Європейського Союзу - 29,5%), Азії - 15,2%, Америки - 4,8%, Африки - 1,3%, Австралії і Океанії - 0,2%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Росії - 39,3%, Німеччини - 7,9%, Китаю - 7,1%, Білорусі - 4,4%, Польщі - 3,7%, США - 3,3%, Італії - 2,2%.

У I півріччі збільшилися проти I півріччя 2010 р. імпортні поставки з Білорусі (на 87,5%), США (на 73,5%), Німеччини (на 63,5%), Російської Федерації (на 60,1%), Китаю (на 47,7%), Італії (на 41,8%), Польщі (на 19,6%).

Також у повідомленні зазначається, що у I півріччі в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 999,9 млн. дол. (збільшення на 66,5%). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2 843,1 млн. дол. ( на 89,1% більше, ніж у I півріччі 2010 р.).

За 6 місяців експорт давальницької сировини становив 46 млн. дол. (у 2 рази більше, ніж у I півріччі 2010 р.). Водночас, в Україну було імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 35,3 млн. дол. (на 64,2% більше від обсягів I півріччя 2010 р.).