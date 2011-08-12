Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України досягло 5,5 млрд дол

За січень-червень експорт товарів з України порівнянно з відповідним періодом минулого року збільшився на 42,5% - до 32 млрд 843,3 млн дол, імпорт в Україну - на 50,8% - до 38 млрд 352,9 млн дол, негативне сальдо становило 5 млрд 509,6 млн дол, збільшившись у 2,3 рази (у січні-травні 2010 р. - 2 млрд 371,6 млн дол.)

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Зокрема, у I півріччі зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

Обсяг експорту в країни СНД у I півріччі становив 36,9% від загального обсягу експорту, Європи - 29,6% (у т.ч. до країн Європейського Союзу - 28,8%), Азії - 24,9%, Африки - 4,5%, Америки - 3,9%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися в Російську Федерацію -28,2% від загального обсягу експорту, Туреччину - 6,1%, Італію - 5,4%, Польщу - 4,3%, Білорусь - 2,9%, Китай та Індію по - 2,8%.

Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та вироби з них - 33,2% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,5%, механічне та електричне обладнання - 9,2%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 7%, продукти рослинного походження - 6 , 9%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 5,7%.

Імпорт з країн СНД у I півріччі становив 47,6% від загального обсягу, Європи - 30,8% (у т.ч. з країн Європейського Союзу - 29,5%), Азії - 15,2%, Америки - 4, 8%, Африки - 1,3%, Австралії та Океанії - 0,2%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації - 39,3%, Німеччини - 7,9%, Китаю - 7,1%, Білорусі - 4,4%, Польщі - 3,7%, США - 3,3% , Італії - 2,2%.

У I півріччі збільшилися проти I півріччя 2010 р. імпортні поставки з Білорусі (на 87,5%), США (на 73,5%), Німеччини (на 63,5%), Російської Федерації (на 60,1%), Китаю (на 47,7%), Італії (на 41,8%), Польщі (на 19,6%).

Також у повідомленні сказано, що в I півріччі в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 999,9 млн дол (збільшення на 66,5%). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2 843,1 млн дол (більше на 89,1%, ніж у I півріччі 2010 р.).

За 6 місяців експорт давальницької сировини становив 46 млн дол (у 2 рази більше, ніж у I півріччі 2010 р.). У той же час в Україну було імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 35,3 млн дол (на 64,2% більше обсягів I півріччя 2010 р.).