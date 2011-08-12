Заборгованість банку «Надра» перед НБУ становить понад 6,8 млрд грн

Заборгованість банку «Надра» перед Національним банком України (НБУ) становить 6,847 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

«Заборгованість банку («Надра» - УНІАН) перед Національним банком України за наданими кредитами рефінансування становить 37% від зобов`язань банка», - йдеться у відповіді НБУ на запит УНІАН.

За даними НБУ, сума зобов`язань банка «Надра» станом на 1 липня 2011 року склала 18,505 млрд грн. Прес-служба повідомляє, що Нацбанком прийнято рішення щодо продовження терміну дії договорів по кредитам рефінансування до 27 липня 2016 року.

За даними регулятора, згідно з Планом (програмою) фінансового оздоровлення на період 2011-2016 рр.., зокрема, передбачена капіталізація за участю приватного інвестора (3,5 млрд грн. - шляхом збільшення статутного капіталу і 0,9 млрд грн. - залучення субординованого боргу), а також залучення коштів на умовах субординованого боргу від держави на 4,4 млрд грн.

Прес-служба також нагадує, що згідно з постановою правління НБУ від 11 лютого 2011 № 38, термін дії тимчасової адміністрації в банку «Надра» закінчується сьогодні, 12 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд грн, зобов`язання - 18,505 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал - 3,980 млрд грн.

Банк «Надра» у першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів - до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами, компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.