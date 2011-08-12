Дефіцит держбюджету України скоротився в 2,4 разу – до 10,957 млрд. грн.

Державний бюджет України у січні-червні 2011 року зведено з дефіцитом у розмірі 10,957 млрд. грн., що в 2,4 разу менше, ніж за відповідний період 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи бюджету становили 139,348 млрд. грн., у т.ч. доходи загального фонду становили 120,946 млрд. грн.

Податкові надходження становили 119,826 млрд. грн., неподаткові – 17,866 млрд. грн.

Витрати держбюджету становили 148,364 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 130,142 млрд. грн.

За рахунок повернення кредитів до держбюджету за перше півріччя 2011 року надійшло 1,312 млрд. грн., зокрема до загального фонду - 315,9 млн. грн. За цей самий період надано кредитів з держбюджету в сумі 3,254 млрд. грн., зокрема із загального фонду - 35,1 млн. грн.

У січні-червні 2011 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 22,203 млрд. грн. Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 59,515 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (з поправками) доходи Держбюджету передбачені на рівні 299,197 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 253,213 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 45,983 млрд. грн.

Витрати Держбюджету України на 2011 рік – 337,639 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 291,480 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 35,343 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.