Розмір мінімальної заробітної плати в 2012 році в середньому становитиме 1098 грн. – ФПУ

Розмір мінімальної заробітної плати в 2012 році в середньому становитиме 1098 грн.

Як наголошується в повідомленні Федерації профспілок України (ФПУ), переданому УНІАН, такого рішення було досягнуто сьогодні під час переговорів між профспілками, урядом і роботодавцями про визначення в проекті держбюджету-2012 розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати і розміру базового тарифу єдиної тарифної сітки для працівників бюджетної сфери.

«Результат (переговорів – УНІАН) такий: урядова сторона все ж знайшла можливість підняти планку стартових пропозицій на 47 грн. і встановити розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а отже розмір мінімальної заробітної плати - 1098 грн. в середньому в 2012 році», - сказав виконувач обов`язків голови ФПУ Сергій КОНДРЮК.

Профспілкова сторона вважає цей розмір економічно не обґрунтованим і штучно заниженим. «На наше переконання, такі темпи зростання мінімальних гарантій оплати праці ще довго не дозволять вивести працюючу людину із зони бідності, бо праця залишається нерентабельною», - пояснив він.

Як наголошується в повідомленні, урядові пропозиції ставлять під велике питання й виконання Україною зобов`язань, які проголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на 65-ій сесії Генасамблеї ООН щодо боротьби з бідністю в Україні.

Профспілкова позиція полягає в наступних вимогах: мінімальна зарплата повинна перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ) з поетапним підвищенням для урахування обов`язків з утримання непрацездатних членів сім`ї; виконання зобов`язань з Генугоди про зростання базового тарифу єдиної тарифної сітки і зарплати держслужбовців; зростання мінімальної зарплати повинно відбуватися відповідно до темпів, які забезпечать співвідношення до середньої зарплати не менше ніж на 40%; закріплення в законі «Про Державний бюджет 2012» прогнозів на 2013-2014 рр. (обов`язковий додаток до цього закону) щодо зростання ПМ, мінімальної зарплати, базового тарифу єдиної тарифної сітки.