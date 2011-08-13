Уряд Італії затвердив план заходів зі скорочення витрат на 64 млрд. доларів

Уряд Італії затвердив план заходів зі скорочення бюджетних витрат на 64 млрд. доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Згідно з вимогою Європейського центробанку, Рим має збалансувати бюджет країни до 2013 року.

Уряд Сильвіо БЕРЛУСКОНІ затвердив план, незважаючи на незгоду з боку влади на місцях, яка називає його соціально несправедливим.

Економіка Італії перебуває у поганому стані і може поповнити список країн єврозони, які потерпають від боргової кризи.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2011 року ВВП Італії зріс лише на 0,1%. За прогнозами, в майбутньому темпи приросту залишатимуться низькими.

4 серпня експерти британського аналітичного Центру досліджень економіки і бізнесу оприлюднили прогноз, згідно з яким Італія не зможе уникнути дефолту.

Вони вважають, що Італія уникне дефолту лише за умови значного стрибка у зростанні ВВП.

Директор центру Даг МАКВІЛЬЯМС відзначив, що, хоча Італія змогла затвердити цілу низку жорстких бюджетів, і планує до 2014 року взагалі позбутися дефіциту державного бюджету, італійська економіка потребує значного стимулу для того, щоб зростати більш швидкими темпами.