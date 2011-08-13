Банки, в яких введено процедуру ліквідації (станом на 28.07.2011)

За станом на 28.07.2011 в Україні ліквідуються 19 банків Ліквідатори банків, у яких здійснюється ліквідаційна процедура працюють за адресами: 1. АТ “Градобанк” - незалежний експерт Львова Ірина Володимирівна: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 71/7, тел. (044) 537-75-17. 2. КАБ “Слов’янський” - незалежний експерт Чернілевська Ірина Володимирівна: 69091, м. Запоріжжя, вул. Краснодонська, 4, тел. (050) 320-62-24. 3.ВАТ “Європейський банк розвитку та заощаджень” - незалежний експерт Бондар Юрій Миколайович: 95000, м. Сімферополь, вул. К. Лібкнехта, 5, тел. (0652) 55-00-09, філія у м. Київ: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12-а, тел. (044) 486-12-70. 4. ВАТ КБ “Причорномор’я” - незалежний експерт Лихопьок Денис Павлович: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 33, тел. (056) 377-54-53. 5. ВАТ АКБ “Одеса-Банк” - незалежний експерт Аймедов Володимир Какабаєвич: 65125, м. Одеса, вул. Базарна, 5, тел. (048) 700-33-08. 6. АКБ “Європейський” - службовець Національного банку України Стульківський Юрій Михайлович: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, тел. (044) 462-57-20. 7. ВАТ КБ “Національний стандарт” - службовець Національного банку України Шевель Віталій Михайлович: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, тел. (044) 417-01-91, 417-23-22. 8. АБ “Банк регіонального розвитку” - незалежний експерт Євсієнко Ігор Савелійович: 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 44, тел. (044) 494-23-23, 494-48-40. 9. АКБ “Східно-Європейський банк” - незалежний експерт Архіпова Ліана Миколаївна: 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 2 офіс 1, тел. (044) 531-97-64, 205-42-70. 10. КБ “Українська фінансова група” - ТОВ - незалежний експерт Рябов Олег Анатолійович: 04655, м. Київ, вул. Горького, 48, оф.32, тел.(044) 248-72-16, адреса для листування: 0480, м. Київ, а/с77. 11. ТОВ “Український промисловий банк” - службовець Національного банку України Раєвський Костянтин Євгенійович: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел. (044) 537-47-10. 12. ТОВ Комерційний банк “АРМА” - незалежний експерт Славкіна Марина Анатоліївна: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 34 Г, тел. (044) 495-86-50. 13. ВАТ Банк “БІГ Енергія” - незалежний експерт Васільченко Юрій Леонідович: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 15, тел. (044) 246-59-42 (43). 14. АКБ “Трансбанк” - незалежний експерт Сегін Федір Васильович: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури 9, тел. (044) 287-27-83, 207-93-07. 15. ВАТ “Селянський комерційний банк “Дністер” - незалежний експерт Яремчишин Ігор Богданович: 79017, м. Львів, вул. Переяславська, 6-а, тел. (032) 240-98-02. 16. ВАТ КБ “Іпобанк” - незалежний експерт Кияк Андрій Тарасович: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6, тел. (044) 351-18-27(24). 17. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК” - незалежний експерт Угрімов Олексій Миколайович: 61057, м. Харків, Чернишевська, 4, тел. (057) 700-77-04. 18. Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк “Синтез” – службовець Національного банку України Болдирєв Олександр Олександрович: юридична адреса – 03026, м. Київ, вул. І. Кудрі, 5, фактичне місцезнаходження – м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, тел. (044) 278-64-00. 19. Товариство з обмеженою відповідальністю «Діалогбанк» – незалежний експерт Боткачик Світлана Іванівна: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 26 (позиція 5), тел. (056) 236-56-71.

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