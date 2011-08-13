НБУ припинив дію тимчасової адміністрації в банку «Надра»

Постановою Правління Національного банку України з 13 серпня припинена тимчасова адміністрація та повноваження тимчасового адміністратора в ПАТ «Комерційний банк «Надра».

Як повідомляють на офіційному сайті НБУ, відповідну постанову №280 прийняли 12 серпня цього року.

Згідно з рішенням, головою Правління ПАТ “Комерційний банк “Надра” призначено Валентину Жуковську.

Крім того, рішенням Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 серпня ПАТ “Комерційний банк “Надра” включено до учасників Фонду – свідоцтво учасника Фонду № 085 від 12 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» працює тимчасова адміністрація.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд грн, зобов`язання - 18,505 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал - 3,980 млрд грн.

Банк «Надра» у першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів - до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами, компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.