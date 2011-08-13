ПЕРЕЛІК комерційних банків, в яких введено тимчасові адміністрації (на 13.08.2011)

1. ПАТ “РОДОВІД БАНК”. Постановою Правління Національного банку України від 13.03.2009 № 138 “Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 18.03.2009 №142) призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (16.03.2009-15.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, та продовжено з 16.09.2009 до 15.12.2009 відповідно до постанов

Правління Національного банку України від 15.09.2009 № 551 та від 15.10.2009 № 616, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2009 №743 продовжено термін дії мораторію на задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” шляхом уведення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16.12.2009 до 15.03.2010 включно.

Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2010 №133

“Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжено дію тимчасової адміністрації в банку на два місяці з 16.03.2010 до 16.05.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 14.05.2010 №234

“Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжено дію тимчасової адміністрації в банку на чотири місяці з 17.05.2010 до 16.09.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 02.09.2010 №409

“Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжено тимчасову адміністрацію в банку на три місяці з 16.09.2010 до 15.12.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 14.12.2010 №546

“Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжено тимчасову адміністрацію в банку на три місяці з 16.12.2010 до 15.03.2011.

Постановою Правління Національного банку України від 14.03.2011 № 60

“Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжено тимчасову адміністрацію до дня прийняття Національним банком України рішення про припинення тимчасової адміністрації в банку, але не більше ніж до 15.09.2011.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Райтбург Юрій Григорович, призначений з 03.09.2010 відповідно до постанови Правління Національного банку України від 02.09.2010 № 409 “Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК”, який працює за адресою: м. Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 17, контактні телефони: 200-20-02; 0-800-50-8888.

На виконання рішення Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків від 17.03.2011 спільною постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 30.03.2011 № 323 “Про взаємодію Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо відчуження Публічним акціонерним товариством “РОДОВІД БАНК” зобов’язань перед фізичними особами за вкладами та активів Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” прийнято рішення щодо додаткової капіталізації Публічного акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” (м. Київ) на суму 3 950 млн.грн. та визначено порядок передавання зобов’язань перед фізичними особами за вкладами та активів до ВАТ ”Ощадбанк”.

Постановою Правління Національного банку України від 13.04.2011 №102 прийнято рішення про передавання активів і зобов`язань Публічного акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” (м. Київ) до Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (м. Київ).

2. ПАТ “КБ “СКБ”, м. Одеса. Згідно з постановою Правління Національного банку України від 20.10.2010 № 465 “Про призначення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СОЦКОМ БАНК” у ПАТ “КБ “СКБ” призначено тимчасову адміністрацію строком на шість місяців – з 21.10.2010 до 21.04.2011, повністю введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 21.10.2010 до 21.01.2011 (строк дії повного мораторію на задоволення вимог кредиторів не продовжувався).

Тимчасовий адміністратор у ПАТ “КБ “СКБ” – службовець Національного банку України Хороленко Наталія Миколаївна, яка працює за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 5, контактний телефон: (048) 734-51-51.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора

ПАТ “КБ “СКБ” Хороленко Н. М. уповноважений на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ “КБ “СКБ” службовець Національного банку України Бокій Сергій Олексійович.

Постановою Правління Національного банку України від 21.04.2011 № 116

в ПАТ “КБ “СКБ” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора на три місяці – з 22.04.2011 до 21.07.2011.

Постановою Правління Національного банку України від 20.07.2011 № 243

в ПАТ “КБ “СКБ” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора на три місяці – до 21.10.2011.

3. ПАТ “Банк Столиця”. Згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.01.2011 № 19 “Про призначення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “Банк Столиця” у ПАТ “Банк Столиця” призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці – з 31.01.2011 до 30.04.2011, повністю уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 31.01.2011 до 30.04.2011.

Тимчасовим адміністратором ПАТ “Банк Столиця” призначено службовця Національного банку України Куно Євгенія Геннадійовича, який працює за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 29-б, м. Київ, 04205, контактний телефон: (044) 230-87-67.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ “Банк Столиця” Куно Є. Г. уповноважений на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ “Банк Столиця” службовець Національного банку України Оніщенко Сергій Костянтинович.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.04.2011 № 119 у ПАТ “Банк Столиця” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора Куно Є. Г. на три місяці – з 01.05.2011 до 31.07.2011.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.07.2011 № 260 у ПАТ “Банк Столиця” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора цього банку Куно Є. Г. на три місяці – до 31.10.2011.

4. АТ “КБ “Володимирський”. Згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.01.2011 № 21 “Про призначення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “Комерційний банк “Володимирський” у Публічному акціонерному товаристві “Комерційний банк “Володимирський” (далі – АТ “КБ “Володимирський”) призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці – з 01.02.2011 до 30.04.2011, повністю уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 01.02.2011 до 30.04.2011.

Тимчасовий адміністратор АТ “КБ “Володимирський” – службовець Національного банку України Береза Сергій Олексійович, який працює за адресою: вул. Незалежності, 10, м. Суми, 40030, контактний телефон: (054) 267-51-40.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора АТ “КБ “Володимирський” Берези С. О. уповноважена на виконання функцій тимчасового адміністратора АТ “КБ “Володимирський” фізична особа - незалежний експерт (за договором з Національним банком України) Кущенко Іван Федорович.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.04.2011 № 127 в АТ “КБ “Володимирський” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора Берези С. О. на три місяці – з 01.05.2011 до 30.07.2011.

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 29.07.2011 № 264 в АТ “КБ “Володимирський” продовжено дію тимчасової адміністрації і повноваження тимчасового адміністратора Берези С. О. до 31.08.2011.

5. ПАТ “ІНПРОМБАНК”. Згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 173 “Про призначення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” (м. Харків)” у ПАТ “ІНПРОМБАНК” призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці – з 02.06.2011 до 01.09.2011.

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ПАТ “ІНПРОМБАНК” повністю уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 02.06.2011 до 01.09.2011.

Тимчасовий адміністратор у ПАТ “ІНПРОМБАНК” – фізична особа – незалежний експерт Богатирьов Сергій Анатолійович, який працює за адресою: 61003, м. Харків, вул. Клочківська, 3, контактний телефон: (057) 703-45-61.

Постановою Правління Національного банку України від 27.07.2011 № 256 “Про надання повноважень на виконання функцій тимчасового адміністратора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК” (м. Харків)” на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ “ІНПРОМБАНК” Богатирьова Сергія Анатолійовича уповноважено фізичну особу – незалежного експерта Смолянінова Олександра Васильовича.