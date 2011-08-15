Уряд підтримав українських експортерів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило план заходів для подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі

Згідно з проектом відповідного розпорядження уряду, який розміщено на сайті Мінекономрозвитку, профільним відомствам до кінця поточного року планується доручити удосконалити механізм застосування фінансових інструментів з підтримки експорту товарів походженням з України.

Також пропонується на постійній основі здійснювати заходи щодо перегляду існуючих або/та укладання нових договорів та контрактів щодо зниження рівня цін на природний газ і нафту і скасування обмежень у торгівлі.

До кінця 2011 року заплановано врегулювання питання доступу української продукції на ринки СНД, перш за все, здійснення заходів щодо розширення присутності вітчизняної сільськогосподарської продукції на ринку Російської Федерації.

Також має бути запроваджено систему диференціації компенсаційних виплат з держбюджету виробникам за вироблену продукцію залежно від її якості шляхом удосконалення порядку використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, які спрямовані на підвищення якості вітчизняної сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, має бути удосконалена законодавча база в частині застосування додаткового імпортного збору з метою покращення стану платіжного балансу та досягнення належного рівня золотовалютних резервів.

Проектом документу пропонується створення сприятливих умов для середньо- та довгострокового кредитування позичальників-експортерів шляхом внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку в частині встановлення окремих норм щодо: класифікації кредитних операцій з позичальником-суб’єктом господарської діяльності, який є резидентом України і здійснює експорт товарів (послуг, робіт) українського походження; врахування майнових прав на грошові кошти (виручку) позичальника-експортера за відповідним зовнішньоекономічним договором, в якості застави, що береться до розрахунку резерву під кредитні ризики.

Також пропонується створення умов для зниження обсягів споживчого імпорту шляхом посилення вимог щодо надання фінансовими установами споживчих кредитів з урахуванням платоспроможності позичальника-фізичної особи.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в січні-травні збільшилося в 2,3 рази - до майже 4,63 млрд. дол.