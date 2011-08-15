НБУ вивів тимчасову адміністрацію з банку «Надра»

Національний банк України вивів тимчасову адміністрацію з банку «Надра» (Київ).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Постановою правління Національного банку України № 280 від 12 серпня 2011 р. з 13 серпня 2011 припинена тимчасова адміністрація та повноваження тимчасового адміністратора в АКБ «Комерційний банк «Надра», - йдеться в повідомленні.

Тимчасова адміністрація в банку працювала з 10 лютого 2009 року.

Крім того, рішенням Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України від 12 серпня 2011 року банк "Надра" став учасником Фонду - свідоцтво учасника Фонду № 085 від 12 серпня 2011 року.

Головою правління банка призначена Валентина ЖУКОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість банка «Надра» перед Нацбанком Україні за наданими кредитами становить 6,847 млрд грн. Ця заборгованість реструктуризована до 27 липня 2016 року.

Згідно з планом (програмою) фінансового оздоровлення на період 2011-2016 рр.., зокрема, передбачена капіталізація за участю приватного інвестора (3,5 млрд грн. - шляхом збільшення статутного капіталу і 0,9 млрд грн. - залучення субординованого боргу) , а також залучення коштів на умовах субординованого боргу від держави на 4,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 22,485 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд грн, зобов'язання - 18,505 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал - 3,980 млрд грн.

Банк «Надра» у першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів - до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, що належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.