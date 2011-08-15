Експерт прогнозує зростання ринку побутової техніки і електроніки в Україні на 80%

В Україні протягом 5 років очікується зростання ринку побутової техніки і електроніки (ПТіЕ) на 80% - з 5 до 9 млрд дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі «Фокстрот. Техніка для дому» з посиланням на виконавчого директора торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому» Уве КЛЕНКА.

«Ситуація на роздрібному ринку побутової техніки і електроніки в Україні досить оптимістична. На даний момент українська торгова мережа "Фокстрот. Техніка для дому" вже впритул наблизилася до докризового рівня продажів, які продовжують зростати. Країни Східної Європи мають хороший потенціал для розвитку. У цьому році обсяг українського ринку ПТіЕ становить 5 млрд дол. Протягом 5 років ми прогнозуємо його збільшення до 9 млрд дол.», - зазначив він.

За даними дослідницької компанії GFK, спад товарообігу торговельних мереж з продажу побутової техніки і електроніки в першому півріччі 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігався в країнах Балканського півострова (-29,5%), Іспанії (-17,3%), Португалії (-9,7%) та Італії (-2,4%). При цьому єдиними державами Європи, які демонструють високу динаміку рівня продажів побутової техніки і електроніки, є Україна та Росія. Згідно з даними GFK, загальний товарообіг на російському ринку БТіЕ збільшився на 48,1%, українському - на 32,1%.

У той же час продаж побутової електроніки у першому півріччі 2011 року в Західній Європі знизився на 8,1%. Спад демонструють мультифункціональні товари, офісна та фототехніка. Тенденція найбільшого зростання спостерігається у категорії IT-товарів - 10,4% (у Східній Європі цей показник сягає 34,6%).

Довідка УНІАН. Компанія "Фокстрот. Техніка для дому" була заснована у 1994 році й займається роздрібним продажем побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 12 серпня 2011 року компанія нараховує 196 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому» загальною торговою площею більше 150 тис. кв. м, у 102 обласних і районних центрах України.

Обсяг продажів мережі за 2010 календарний рік склав понад 6,8 млрд грн.