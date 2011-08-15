Великі платники податків перерахували до бюджету 65,4 млрд грн податків - ДПСУ

Великі платники податків у січні-липні 2011 року перерахували до бюджету 65,4 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Я завжди стверджував і стверджую, що провідні платники потребують окремого режиму обслуговування та індивідуального підходу до кожного з них. На великих платників сьогодні припадає дві третини зборів до бюджету - цього року це 65,4 млрд грн", - зазначив заступник голови Олександр КЛИМЕНКО.

Великі платники податків, які обслуговуються спеціалізованими інспекціями, цього року перерахували до бюджету 43,6 млрд грн.

Усього в таких спеціалізованих інспекціях обслуговується 777 платників із 1146, які підпадають під визначення «великі платники податків».

О. КЛИМЕНКО зазначає, що податкове відомство має намір створити спеціалізовані інспекції для роботи з великими платниками податків.