Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами збільшилося у 2,3 рази

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-червні 2011 року склало 5 млрд 509,6 млн дол, що у 2,3 рази більше, ніж у січні-червні 2010 року (2 млрд 371,6 млн дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-червні ц.р. експорт товарів склав 32 млрд 843,3 млн дол. (на 42,5% більше показника за січень-червень 2010 року), імпорт - 38 млрд 352,9 млн дол (на 50,8% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом склав 0,86 (у січні-червні 2010 року - 0,91).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-червнем 2010 року, збільшилася частка палива мінерального, нафти і продуктів її переробки - з 6,9% до 8%, залізничних локомотивів - з 4,3% до 5,5%, жирів і масел тваринного і рослинного походження - з 5,1% до 5,7% руд, шлаків і золи - з 4,5% до 5,7%, продуктів неорганічної хімії - з 2,1% до 2,6%, добрив - з 1,8% до 2,3%.

У той же час зменшилася частка чорних металів - з 31,1% до 28,8%, механічних машин - з 6,3% до 4,9%, електричних машин - з 4,8% до 4,3%, зернових культур - з 4,9% до 4,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палива мінерального, нафти і продуктів її переробки - з 32,4 до 37,1%%, механічних машин - з 6,8% до 7,9%, наземних транспортних засобів, крім залізничних, - з 5% до 6,1%, електричних машин - з 5,4% до 5,7%.

Разом з тим, зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас - з 4,7% до 4,2%, фармацевтичної продукції - з 4% до 3,3%, паперу та картону - з 2,6% до 2%, руд, шлаків і золи - з 2,5% до 1,4%.

За даними Держстату, в червні 2011 року експорт товарів збільшився проти червня 2010 року на 42,3% і склав 6 млрд 158,5 млн дол., імпорт - на 43,5%, до 6 млрд 772,2 млн дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками червня поточного року склало 613,7 млн дол. (у червні 2010 року воно також було негативним - 390,2 млн дол.).