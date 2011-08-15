Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 1,8 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні у першому півріччі 2011 року склало 1 млрд 801,1 млн дол порівняно з 633,7 млн дол. позитивного сальдо за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд 509,6 млн дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 3 млрд 708,5 млн проти 2 млрд 371,6 млн дол. і 3 млрд 005,3 млн дол., відповідно, у першому півріччі 2010 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну у першому півріччі 2011 року зріс до 41 млрд 199 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 27 млрд 809,5 млн дол), причому імпорт товарів склав 38 млрд 352,9 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 25 млрд 425,9 млн дол.), імпорт послуг - 2 млрд 846,1 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 2 млрд 383,6 млн дол.)

Експорт товарів і послуг з України в першому півріччі 2011 р. виріс до 39 млрд 397,9 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 28 млрд 443,2 млн дол.) При цьому експорт товарів склав 32 млрд843,3 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 23 млрд 054,3 млн дол), експорт послуг - 6 млрд 554,6 млн дол (за перше півріччя 2010 року - 5 млрд 388,9 млн дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2010 році склало 3 млрд 113,1 млн дол. проти також негативного сальдо в розмірі 1 млрд 312,6 млн дол у 2009 році.