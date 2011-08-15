Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло на 23,4%
14:45, 15 серпня 2011Фінанси
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В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками січня-червня 2011 року збільшилося на 23,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і склало 3 млрд 708,5 млн дол
Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.
За даними Держстату, за перше півріччя ц.р. експорт послуг становив 6 млрд 554,6 млн дол., імпорт - 2 млрд 846,1 млн дол. Порівняно з січнем-червнем 2010 року експорт зріс на 21,6%, імпорт - на 19,4%.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 213 країн світу.
Також повідомляється, що найбільша питома вага у загальному обсязі українського експорту припадає на транспортні (68,8%), ділові, професійні та технічні (12,7%) послуги.
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