Обсяг прямих іноземних інвестицій до України зріс на 56,4%

У січні-червні 2011 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 2 млрд. 788,2 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 56,4% більше за показник за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, з країн Європейського Союзу надійшло 2 млрд. 788,2 млн. дол. (82% загального обсягу), з країн СНД – 84,3 млн. дол. (3%), з інших країн світу – 416,9 млн. дол. (15%). Водночас капітал нерезидентів скоротився на 447 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, у січні-червні 2011 року становив 2 млрд. 452,4 млн. дол.

Зросли обсяги капіталів з Кіпру – на 1 млрд. 604,5 млн. дол., Австрії – на 124,4 млн. дол., Німеччини – на 283 млн. дол. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн скоротилися обсяги капіталу інвесторів зі США на 70,4 млн. дол., а капітал інвесторів з Польщі та Італії – на 39 млн. дол. і 35 млн. дол. відповідно за рахунок вилучення капіталу і переоцінки.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах промисловості – на 857,3 млн. дол., на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям, – 399,7 млн. дол., на будівельних підприємствах — 627,3 млн. дол., у фінансовій діяльності — 235,6 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених до України, на 1 липня 2011 року становив 47 млрд. 205,7 млн. дол., що на 5,5% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становив 1033,2 дол.

Інвестиції надходили з 127 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11,62 млрд. дол., Німеччина – 7,37 млрд. дол., Нідерланди – 4,78 млрд. дол., Російська Федерація – 3,386 млрд. дол., Австрія – 2,856 млрд. дол., Франція – 2,385 млрд. дол., Велика Британія – 2,348 млрд. дол., Швеція – 1,758 млрд. дол., Віргінські Острови (Велика Британія) – 1,524 млрд. дол. і США – 1,088 млрд. дол.

У I півріччі 2011 р. з України в економіку інших країн світу направлено 2,3 млн. дол. прямих інвестицій (акціонерний капітал).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу, з урахуванням курсової різниці, на 1 липня 2011 р. становив 6 млрд. 934,1 млн. дол., в т.ч. до країн ЄС — 6 млрд. 574,0 млн. дол. (94,8% загального обсягу), до країн СНД - 259,4 млн. дол. (3,7%), до інших країн світу - 100,7 млн. дол. (1,5%).