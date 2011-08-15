Міжбанк: закриття торгів - 7,9980/8,0020 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0005/8,0050, до 12:00 ціни знизилися до 7,9990/8,0010. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9980/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2770/0,2775, до 12:00 звузився спред 0,2771/0,2775. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2766/0,2769. У Росії курс долар-рубль продовжував падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,9000 (-0,4500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4240/1,4330. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4430/11,4510, до 12:00 ціни пішли вгору 11,4495/11,4560. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 11,4265/11,4360.