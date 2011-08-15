В Україні в січні-липні роздрібний товарооборот підприємств зріс на 14,7%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-липні 2011 р. (у порівняльних цінах) зріс на 14,7% порівняно з січнем-липнем 2010 року і становив 184,53 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-липня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання відзначено у Черкаській області – на 21,7% – до 3 млрд. 796,7 млн. грн., у Київської області – на 21% – до 8 млрд. 623,1 млн. грн., у Закарпатської області – на 19,3% – до 4 млрд. 273,4 млн. грн.