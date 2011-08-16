Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9975-8,0015 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9975/8,0015 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2781/85, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,5010/11,5085. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - 1,4383/85 (понеділок - 1,4294/96).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.