Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне розібратися з ціноутворенням у видавництві книг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час відвідування VII Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку.

«Мені сподобалося все, що я побачив. Я купив цікаву, на мій погляд, книгу «Петербурзькі повісті» Гоголя. Є дорогі книжки, є не дуже. Кілька книг я купив приблизно по 350 грн. На мій погляд, це дорого. Якщо перекладати, скажімо, в тверду валюту», - сказав М. АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Україні ціни на деякі книги вже зрівнялися з цінами на книги за кордоном. Зокрема, глава уряду навів приклад, що собівартість однієї книги становить 27 грн, а в роздробі вона продається майже за 70 грн. На думку прем'єра, такі ціни «б'ють» як по видавцю, тому що ці книги мало хто купує, так і по покупцеві.

«Є ряд питань, по яких треба розібратися - як складається ціноутворення», - зазначив М. АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив необхідність поповнення книжкових фондів бібліотек. Зокрема, за словами прем'єра, в Україні налічується 40 тис. бібліотек, з них 20 тис. шкільних.

«Якби ми на бібліотеки закуповували по одному примірнику обов'язкового тиражу, значить, тираж визначався б у 40 тис. Такий тираж був би рентабельним. Будемо багатіти, будемо так робити», - підкреслив глава уряду.