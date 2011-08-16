Податкова служба впроваджує прямі відеоконсультації через інтернет

У Донецькій області вперше в Україні податкова служба впроваджує через інтернет прямі відеоконсультації для платників податків.

Про це повідомили УНІАН у секторі громадських зв`язків Державної податкової служби в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, відеоконсультації в мережі інтернет за допомогою програми «Skype» вже проводять у м. Костянтинівка.

Як зазначив голова ДПС у Донецькій області Ігор УСІК, впровадження даного виду консультацій - це реалізація принципового підходу «Не платники податків для податкової, а служба - для платників».

«Вигоди використання даного сервісу очевидні: для бізнесу це економія часу, а значить - можливість отримання додаткового доходу, що, як наслідок, збільшить надходження до бюджету», - сказав І.УСІК.

Він підкреслив, що найближчим часом ДПС у Донецькій області планує розширити «географію» тих інспекцій, де будуть проводити консультації в онлайн-режимі.