Міжбанк: закриття торгів - 7,9980/8,0010 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9975/8,0015, на 12:00 звузився спред - 7,9990/8,0000. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9980/8,0010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2781/0,2785, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2781/0,2784. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2778/0,2780.

У Росії курс долар-рубль продовжував падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,8020 (-0,0980).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4355/1,4455.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5010/11,5085, на 12:00 ціни знизилися - 11,5000/11,5050. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,4895/11,7980.