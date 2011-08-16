За сім місяців зростання ВВП становило 5% - Азаров

За даними Державного комітету статистики, за сім місяців цього року приріст валового внутрішнього продукту становив 5%.

Як повідомляється на урядовому сайті, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив під час відкриття загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» в Національному комплексі «Експоцентр України».

«Ось тільки зараз обнародувані дані Державного комітету статистики за сім місяців. Ми непогано йдемо. Я б навіть сказав: добре йдемо. У ВВП країни за сім місяців, а це інтегральний показник нашої з вами роботи, зафіксовано приріст 5%», - відзначив М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що в липні приріст ВВП становив майже 8%.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.

Також зазначається, що зростання ВВП у II кварталі 2011 року проти I кварталу 2011 року з урахуванням сезонного чинника становило 0,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

У Державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.