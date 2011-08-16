Близько 5 тисяч столичних підприємств виплачують зарплати нижчі від мінімальних – ДПСУ

П`ята частина столичних підприємств – це близько 5 тисяч підприємств із 110 тисячами працівників – виплачує заробітну плату нижчу від законодавчо встановленого мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час розширеної колегії в столичній податковій службі.

Зокрема, з цих 5 тисяч підприємств майже чверть (1,3 тисячі підприємств) працюють у сфері торгівлі; майже 4% (200 підприємств) задіяні у сфері фінансових послуг; 2% (100 підприємств) припадають на готельний і ресторанний бізнес. Разом з тим, більш як тисяча таких підприємств одержала за 2010 рік валовий дохід від 1 млн. до 2 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО доручив провести економічний аналіз, розробити “дорожну карту” і план заходів роботи податковою щодо підприємств міста Києва, які виплачують заробітну плату нижчу від мінімальної.

«Це стратегічно важливий напрям, результативність роботи якого дає змогу нам не тільки виводити зарплати з тіні і збільшувати надходження до бюджету, а й призведе до суттєвого збільшення рівня соціальної захищеності громадян України», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року ДПСУ повідомляла, що в Україні понад 75 тисяч підприємств (де працюють майже 1 млн. людей) виплачують співробітникам зарплату нижчу від мінімальної.