Держкомітет фінансового моніторингу реорганізовано в Держслужбу фінансового моніторингу

Державний комітет фінансового моніторингу України реорганізовано в Державну службу фінансового моніторингу України.

Як повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України, 10 серпня 2011 року прийнято постанову уряду «Про визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Кабінету міністрів України з питань діяльності Державного комітету фінансового моніторингу».

Згідно з повідомленням, відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державний комітет фінансового моніторингу реорганізовано в Державну службу фінансового моніторингу і Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №466 затверджено Положення про неї.

Прийнятий Кабміном документ забезпечить приведення урядових актів у відповідність до вищезгаданого указу Президента України.