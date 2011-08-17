Лідери Франції і Німеччини домовилися про новий податок на фінансові операції

Лідери Франції і Німеччини у відповідь на боргову кризу у Європі хочуть до вересня запропонувати податок на фінансові операції і більш жорстку координацію економічної політики в єврозоні.

Як повідомляє Reuters, про це заявив президент Франції Ніколя САРКОЗІ після переговорів у Парижі з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

За словами Н.САРКОЗІ, вони також пропонують усім 17 країнам єврозони до літа 2012 р. прописати в конституціях курс на вирівнювання фінансових систем.

Для поліпшення координації вони хочуть проводити саміти лідерів єврозони двічі на рік, і на кожні два з половиною роки обирати головуючу на такому форумі країну.

"Ми хочемо висловити наше безумовне бажання захищати євро, готовність Німеччини і Франції взяти на себе окрему відповідальність в Європі і наш повний збіг поглядів", - сказав Н.САРКОЗІ на спільній прес-конференції в Єлісейському палаці.