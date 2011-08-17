Міжбанк: відкриття торгів - 7,9990/8,0010 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9990/ 8,0010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту встановилися на рівні 0,2782/0,2785, котирування по євро-гривні склали 11,5015/11,5065.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,4377/1,4379 (вівторок - 1,4383/1,4385).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9710/7,9910.