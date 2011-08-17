НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "20 років незалежності України"

Національний банк України (НБУ) вводить в обіг з 19 серпня 2011 пам'ятну монету "20 років незалежності України" (24 серпня 1991 року Верховна Рада України схвалила Акт проголошення незалежності України).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Монета номіналом 100 гривень виготовлена ​​із золота 900 проби масою 31,1 гр., тираж - 1000 штук; 50 гривень - зі срібла 999 проби, масою 500 гр., тираж - до 1000 штук; 5 гривень - з нейзильберу, 16,54 гр., тираж - 45 тисяч штук.

На аверсі монет в центрі стилізованого кола розміщений малий Державний Герб України, а також хрестоподібне зображення вишитих рушників, між якими - портрети найвидатніших постатей різних періодів історії України з написами: ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. На реверсі монет номіналами 100 і 50 гривень розміщено стилізований вінок з плодів і листя калини, по колу - стилізовані орнаментальні ромби, між якими зображений літак, комбайн, судно і шахта, що символізує відповідні галузі народного господарства. На реверсі монети номіналом 5 гривень зображено стилізований вінок з плодів і листя калини.