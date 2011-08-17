Залишок коштів на коррахунках банків 16 серпня збільшився на 6%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 16 серпня збільшився на 6% і на початок дня 17 серпня склав 18,698 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках зріс на 25%, або на 3,784 млрд грн.